Möglicher Opel-Verkauf nach Frankreich "Der Sanierungsplan wird knallhart sein"

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat angekündigt, für den Opel-Standort in Kaiserslautern kämpfen zu wollen. Das dürfte auch notwendig sein. Denn nach Informationen von SWR-Wirtschaftsexperte Koch sieht es für das Werk düster aus.

Bei Opel in Kaiserslautern werden unter anderem Dieselmotoren produziert.

Eine mögliche Übernahme von Opel durch den französischen PSA-Konzern (Peugeot/Citroën) biete auch Chancen, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch im SWR: "Im Moment ist das schon sehr, sehr schwer einschätzbar, aber es ist ja schon so, dass PSA und Opel in der Vergangenheit schon auch erfolgreich kooperiert haben in einzelnen Feldern."

Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) versicherte im SWR, dass sich die Landesregierung für den Opel-Standort Kaiserslautern einsetzen werde. "Wir wollen, dass dort Beschäftigung gesichert wird, wir wollen, dass es ein klares Bekenntnis zur deutschen Marke Opel gibt und auch zu den deutschen Standorten." Die Landesregierung biete Unterstützung an, wenn es darum gehe, den Standort noch attraktiver zu machen. Wissing sprach unter anderem davon, die Verkehrsinfrastruktur zu stärken. In Kaiserslautern stellen 2.130 Beschäftigte Motoren und Fahrwerkskomponenten für Opel her. Im Stammwerk im hessischen Rüsselsheim arbeiten derzeit 14.180 Menschen.

Experte: Werk in Kaiserslautern in "großer Gefahr"

Nach Informationen von SWR-Wirtschaftsexperte Marc Koch befinden sich die Opel-Werke in Kaiserslautern und im thüringischen Eisenach in "großer Gefahr". Ein ehemaliger Gesamtbetriebsratschef habe ihm gesagt, dass man an beiden Standorten mindestens mit einem Stellenabbau rechne, sagte Koch. Vielleicht müssten sogar beide Werke schließen. Der Sanierungsplan werde auf jeden Fall "knallhart" sein. In Rüsselsheim stehen laut Koch rund 5.000 Stellen auf der Kippe - vor allem in den Bereichen Einkauf, Vertrieb und Marketing.

Bundesregierung von Verkaufsplänen überrascht

Die Bundesregierung zeigte sich überrascht vom möglichen Opel-Verkauf. Oberste Priorität der deutschen Seite sei es, die drei Opel-Standorte zu erhalten, sagte Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) am Mittwoch nach einer Kabinettssitzung. Zudem müsse die Zentrale von Opel in Rüsselsheim bestehen belieben und keine Unterabteilung eines französischen Konzerns werden. Zur Zeit fänden auf verschiedenen Ebenen Gespräche statt - sowohl mit Opel als auch mit dem Mutterkonzern GM sowie mit der französischen Seite.

GM-Chefin Barra in Rüsselsheim

Unterdessen reiste General-Motors-Chefin Mary Barra zu Gesprächen nach Rüsselsheim. An der Runde nahm nach SWR-Informationen auch der Betriebsrat aus dem Werk in Kaiserslautern, Lothar Sorger, teil. Über Ergebnisse des Treffens wurde aber am Mittwoch nicht mehr informiert.

Nach einem Vorabbericht der "Allgemeinen Zeitung Mainz" wirbt GM-Chefin Mary Barra in einem Brief an die Opel-Mitarbeiter für einen Verkauf des Autobauers an den französischen Hersteller PSA. Zwar gebe es keine Garantie für eine Einigung, ein möglicher Deal würde "die PSA-Gruppe sowie Opel/Vauxhall aufgrund der sich ergänzenden Stärken beider Unternehmen in die Lage versetzen, ihre Position auf dem sich rasch verändernden europäischen Markt zu verbessern", schrieb Barra. die GM-Chefin laut Vorabbericht der Zeitung. GM und PSA würden damit ihre jeweiligen strategischen Möglichkeiten voll ausschöpfen.

Stadt Kaiserslautern von Nachricht überrascht

Der Oberbürgermeister von Kaiserslautern, Klaus Weichel (SPD), will alles dafür tun, dass das Opel-Werk in seiner Stadt erhalten bleibt. Weichel sagte im SWR, Kernbotschaft sei der Standorterhalt: "Das sind Arbeitsplätze im gewerblichen Bereich, die die Region – und ich rede nicht nur von der Stadt, sondern von der Region – dringend braucht. Und wir werden, soweit wir überhaupt etwas tun können, natürlich alles tun, damit diese Arbeitsplätze erhalten bleiben."