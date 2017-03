Verkauf des Hunsrück-Flughafens Hahn-Vertrag perfekt - Hessen hat noch Fragen

Der Verkauf der rheinland-pfälzischen Anteile am Flughafen Hahn ist besiegelt. Am späten Mittwochabend wurde der Vertrag unterschrieben. Hessen unterbrach dagegen die Verhandlungen.

Vertreter des Landes Rheinland-Pfalz und der chinesischen HNA-Gruppe hätten den Kaufvertrag am Mittwochabend bei einem Notar unterschrieben, teilte das Innenministerium der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Mischkonzern HNA übernahm damit den rheinland-pfälzischen Anteil am Hunsrück-Airport in Höhe von 82,5 Prozent.

Hessen hatte noch am Mittwoch vor dem Notartermin intensiv mit der pfälzischen ADC GmbH verhandelt, die für den Hahn ein Bündnis mit der HNA geschmiedet hat. Wann es zu einem neuen Termin für Hessen beim Notar komme, sei vorerst offen, sagte der Sprecher des Finanzministeriums in Wiesbaden.

Der finanziell angeschlagene Hunsrück-Flughafen hat unterdessen die zweite Rate eines 34-Millionen-Euro-Darlehens des Landes Rheinland-Pfalz bekommen. Am 15. Februar seien 1,7 Millionen Euro ausgezahlt worden, teilte Lewentz in einem am Mittwoch veröffentlichten Schreiben an Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) mit. Umgekehrt habe der Flughafen auch schon die ersten Zinsen dafür überwiesen. Damit bleibt er vorerst liquide.