Ministerrat beschließt Gesetzesänderung Gaffen wird in Rheinland-Pfalz deutlich teurer

Gaffen wird in Rheinland-Pfalz deutlich teurer

Immer häufiger werden Rettungskräfte bei ihren Einsätzen behindert, weil Zuschauer lieber Handyfilmchen drehen als Platz zu machen. In Rheinland-Pfalz geht es diesen Gaffern künftig kräftig an den Geldbeutel.

Der Ministerrat beschloss am Dienstag entsprechende Änderungen im Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG). Damit soll der reibungslose Ablauf von Rettungseinsätzen gewährleistet werden.

Die mögliche Geldbuße für Störer wird von derzeit bis zu 5.000 Euro auf bis zu 10.000 Euro angehoben. Künftig begeht außerdem auch derjenige eine Ordnungswidrigkeit, der sich nicht an die Anweisungen des Rettungsdienstpersonals hält. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rettungsdienstes haben zwar schon die Befugnis, Störer auch mit Zwangsmaßnahmen vom Einsatzort zu verweisen. Sollte sich jemand dem widersetzen, ist es bislang aber noch keine Ordnungswidrigkeit. Bei Angehörigen der Feuerwehren, der Allgemeinen Hilfe oder des Katastrophenschutzes begehen dagegen Störer schon heute eine Ordnungswidrigkeit, wenn sie den Anweisungen nicht Folge leisten. Diese Lücke soll mit der Gesetzesänderung geschlossen werden.

"Als Vorreiter haben wir in Rheinland-Pfalz, den Einsatzkräften des Rettungsdienstes die Möglichkeit gegeben, Platzverweise auszusprechen. Jetzt gehen wir noch härter gegen Störer vor. Das Nichtbefolgen des Platzverweises wird zur Ordnungswidrigkeit und die möglichen Geldbußen werden verdoppelt.“, so Innenminister Roger Lewentz am Rande der Kabinettssitzung.