Minister Wissing besucht Rhein-Hunsrück-Kreistag Neue Runde im Streit um Mittelrheinbrücke

Mit großer Spannung wird am Montag der Besuch von Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) im Kreistag des Rhein-Hunsrück-Kreises in Simmern erwartet. Er will dort den Kommunalpolitikern Rede und Antwort zur Finanzierung der Brücke stehen. Eine Entscheidung soll an diesem Tag nicht fallen, es wird aber mit einer hitzigen Debatte gerechnet.