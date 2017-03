Mehr Flüge für den Hahn Investor HNA äußert sich zu Plänen

Eigene Flugverbindungen, neue Fluggesellschaften, schwarze Zahlen. Der chinesische Investor am Hunsrück-Flughafen Hahn hat viel vor. In der SWR4-Sendung "Klartext" hat sich die HNA-Gruppe erstmals öffentlich zu ihren Plänen geäußert.

Chinesische Pläne für den Hahn

HNA wolle einen nachhaltigen und profitablen Flughafen schaffen, sagte Christoph Goetzmann, Sprecher und Berater der HNA-Gruppe. Für die Chinesen sei das ein Investment, mit dem sie Geld verdienen wollten.

Eine der ersten Maßnahmen sei die Aufnahme von eigenen Flugverbindungen. "Damit bringen wir die Grundsubstanz wieder her, die dem Flughafen heute fehlt", so Goetzmann.

So soll es am Flughafen Hahn wöchentlich sechs Flüge mehr geben. Der bisherigen Passagier- und Frachtverkehr bleibe bestehen. Zudem will die HNA-Gruppe neue Fluggesellschaften an den Hunsrück-Flughafen locken. Über die Höhe der geplanten Investitionen wurden keine Angaben gemacht. Ziel des Investors sei es aber, den Flughafen Hahn bis 2024 aus den roten Zahlen zu bringen.

Bereits im Rahmen des Bieterverfahren habe HNA je drei wöchentliche Passagier- und Frachtflüge zugesichert. "Wobei die Passagierflüge sicherlich die größere Herausforderung sind. Die Frachtflüge dürften sich durchaus schneller bewerkstelligen lassen", sagte Goetzmann.

Der Flugbetrieb werde fortgeführt, das sei von Anfang an immer die klare Aussage gewesen. "Selbst in den Alternativplanungen gibt es keine Überlegung etwas anderes zu tun als Flugbetrieb", so Goetzmann.

China-Experte: Abhängig vom guten Willen der Chinesen

Der Sinologe und Unternehmensberater Manuel Vermeer zeigte sich in der Diskussion skeptisch, was die Rechtssicherheit der jetzt geschlossenen Vereinbarungen betrifft.

Die HNA sei ein überwiegend staatliches Unternehmen, so Vermeer. "Wenn die chinesische Regierung beschließt: Wir machen den Laden wieder zu und kaufen einen anderen Flughafen - dann ist das so." Man sei abhängig vom Investment der Chinesen. Wenn dort eine politische Entscheidung falle, pro oder contra Hahn, dann "haben sie all ihre Gesetze schön fein abgeheftet, aber es hilft ihnen auch nicht. Sie sind abhängig vom 'Goodwill' der Chinesen."

Natürlich müsse man aus deutscher Sicht das "alles ordentlich machen". Dennoch seien am Ende die Chinesen entscheidend. Man könne stundenlang darüber reden, welche Gesetze erfüllt wurden, "das interessiert die Chinesen schlicht nicht."