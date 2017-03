Mainzer Landtag Kräftige Diätenerhöhung geplant

Ein gemeinsamer Vorschlag der vier Parteien sieht vor, die monatliche Entschädigung von derzeit 5.812 Euro auf 6.829 Euro im Jahr 2020 zu steigern. "Das ist die Besoldung, die einem Bürgermeister der kleinsten Verbandsgemeinde in Rheinland-Pfalz zusteht", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Martin Haller, am Donnerstag.

Die AfD kündigte an, sie werde den Entwurf ablehnen. "Wir sollten als Parlamentarier mit gutem Beispiel voran gehen und uns nicht am Steuergeld persönlich bereichern", sagte AfD-Landeschef Uwe Junge. Er beklagte sich zudem darüber, dass die AfD nicht in die Beratungen eingebunden war: "Eine Unverfrorenheit, wie das Altparteienkartell die AfD von wichtigen Entscheidungen ausschließt. Angesichts der gerade festgestellten verfassungswidrigen Zulagenpraxis aller Parteien - außer der AfD - und des nicht ausgeglichenen Haushalts hier in Rheinland-Pfalz, ist dieser Vorstoß äußerst dreist."