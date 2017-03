Wormserin traut ihren Augen nicht Fuchs im Bett

Füchse gelten als sehr neugierige, aber auch als sehr scheue Tiere. In Worms wollte es einer wissen. Er machte es sich im Schlafzimmer eines Hauses gemütlich.

Dieses Wochenende wird Jutta Schärf wohl so schnell nicht vergessen. Die Wormserin war gerade in ihrem Garten beschäftigt, als sie im Augenwinkel ein flauschiges Etwas an ihr vorbeihuschen sah. Gemeinsam mit der Familie machte sich Jutta Schärf dann auf die Suche nach dem unbekannten Fellträger.