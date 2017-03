Verbrauchermesse in Mainz Dreyer besucht Rheinland-Pfalz-Ausstellung

Verbrauchermesse in Mainz

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat bei der Eröffnung der Rheinland-Pfalz-Ausstellung in Mainz den Mittelstand als "Rückgrat der heimischen Wirtschaft" bezeichnet.

"Rheinland-Pfalz ist ein modernes und wirtschaftlich erfolgreiches Land, das wird auf der größten rheinland-pfälzischen Verbrauchermesse besonders deutlich", sagte Dreyer am Samstag. Auf dem Messegelände im Stadtteil Hechtsheim findet die Ausstellung zum 46. Mal statt. Auch in diesem Jahr stellen rund 700 Aussteller die neuesten Trends und innovative Produkte vor.

Die Produkte werden in insgesamt 19 Hallen ausgestellt. Es gibt alt bekannte Themen wie Bauen und Renovieren, Garten, Gesundheit und Wellness. Im Angebot ist auch eine Kinder-Spielemesse. Am ersten Messewochenende kommen Reiselustige auf ihre Kosten, in Halle 17 haben Reisebüros aus der Region ihre Stände aufgebaut.