Tiergarten Worms Vier auf einen Streich

Seit ein paar Jahren - immer im Frühjahr - besucht ein Storchenpaar den Tiergarten in Worms. In ihrem Nest hoch oben auf einem Turm, brüten die Vögel ihren Nachwuchs aus und ziehen ihn auf. So auch in diesem Jahr. Im Februar waren die Störche wieder da und seit Samstag schlüpften nach und nach vier Storchenbabys aus den Eiern.