Sanierungsprojekt in Mainz Bahnhofstraße im Ausnahmezustand

Bis Ende September soll sich die Mainzer Bahnhofstraße in einen breiten Boulevard verwandeln. Am Tag der Deutschen Einheit, dem 3. Oktober, will sich die Stadt dann mit ihrer neuen Prachtstraße präsentieren. Dazu müssen unter anderem die Straßenbahngleise verschoben werden. Außerdem werden die Versorgungsleitungen in fast fünf Metern Tiefe erneuert.