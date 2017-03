Prozess am Mainzer Landgericht geplatzt Wo ist eigentlich der Angeklagte?

Am Mainzer Landgericht ist am Montag ein Prozess wegen räuberischer Erpressung geplatzt. Das Problem: Einer der Angeklagten war nicht auffindbar. Inzwischen wurde er aber "gefunden".

Eigentlich sollte der Häftling am Freitag in die JVA Rohrbach gebracht werden.

Nach Angaben eines Gerichtssprechers konnte mittlerweile geklärt werden, wo sich der Angeklagte aufhält - in der Justizvollzugsanstalt in Wuppertal. Zunächst wusste das Gericht am Montag nicht, wo der Angeklagte ist, er war zu Prozessbeginn nicht vorgeführt worden. Die Panne ist nun aufgeklärt.

Eigentlich hätte der Angeklagte aus der JVA Hövelhof in Nordrhein-Westfalen, wo er wegen einer anderen Straftat einsitzt, ins rheinhessische Rohrbach gebracht werden sollen. So wäre er pünktlich zu dem Prozess am Mainzer Landgericht vor Ort gewesen. Aus bisher ungeklärtem Grund war er aber vorher schon nach Wuppertal verlegt worden. Dort wusste man nicht, dass der Mann einen Prozesstermin in Mainz hat. Nach Angaben des Mainzer Landgerichtssprechers soll der Prozess nun am kommenden Montag beginnen.