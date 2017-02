Neugeborene am Rosenmontag Babys in Fastnachtsfarben

Am Rosenmontag kamen in der Universitätsmedizin Mainz vier Kinder zur Welt, zwei Mädchen und zwei Jungen. Sie bekommen, so wie alle Fastnachtskinder, eine vierfarbbunte Mütze.

So sehen echte Rosenmontagsbabys aus: Julia Fuhr, geboren um 4:27 Uhr

Neugeborene, die an den närrischen Tagen in der Universitätsmedizin Mainz das Licht der Welt erblicken, erhalten in diesem Jahr erstmals ein besonderes Geschenk: Eine selbstgestrickte Mütze in Fastnachtsfarben. Insgesamt 23 Mützen waren im Angebot, so die Unimedizin. Mehrere Mainzerinnen, die älteste mit 91 Jahren, hätten unermüdlich gestrickt, um die wollenen Geschenke rechtzeitig fertig zu bekommen.

Wärme für empfindliche Köpfchen

„Für viele Mainzer ist es etwas sehr Besonderes, wenn ihr Kind an den närrischen Tagen zur Welt kommt", sagt Anja Fruth, Oberärztin in der Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Frauengesundheit. Nicht selten heißt es dann seitens der Eltern, ihr Spross habe närrisches Blut in den Adern. "Die selbstgestrickten Mützen in Fastnachtsfarben sind also genau das Richtige für die Kleinen, und sie erfüllen noch einen ganz wichtigen Zweck: Sie wärmen die leicht frierenden Neugeborenen am Kopf", sagt Fruth.

Aktion endet am Aschermittwoch