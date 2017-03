Neuer Blitzer an der B9 Bitte recht freundlich

Neuer Blitzer an der B9

Der Blitzer ist auf einem Anhänger montiert und benötigt kein Personal. Jetzt steht das mehr als 100.000 Euro teure Gerät erstmal auf der B9 zwischen Mainz-Laubenheim und Nackenheim. In den vergangenen zwei Wochen wurde die Anlage schon an zwei Messstellen entlang der A 61 aufgestellt, jeweils mehrere Tage. Mit großem Erfolg, sagt Polizeidirektor Thomas Brühl.

Mehrmals seien Autos gemessen worden, die statt der erlaubten 130 km/h bis zu 200 km/h gefahren sind. In Zukunft könnte der Blitzer auch nachts eingesetzt werden, zum Beispiel um junge Diskobesucher zu kontrollieren.

Die Messdaten können per Funk übertragen werden. Nach Polizeiangaben soll die neue Blitzeranlange auf Autobahnen und auf der B9 oder B41 eingesetzt werden. Der Grund: Hier werde besonders schnell gefahren. Das Polizei-Präsidium Mainz bekommt in diesem Jahr noch ein zweites Gerät. Die Zeiten, in denen Polizisten stundenlang im Auto auf Raser warten, die könnten damit bald vorbei sein.