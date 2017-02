Nach Ärger in Weinolsheim Windradtransporter rollen wieder

Nach Ärger in Weinolsheim

Umgenietete Laternen, plattgerollte Beete, eine zerstörte Mauer - mehr als zwei Jahre ist es her, da hat ein Windradtransport im rheinhessischen Weinolsheim reichlich Schaden angerichtet. Erst gab es ein Verbot, am frühen Mittwochmorgen rollen die Lkw nun wieder.

Inzwischen ist die zerstörte Mauer in Weinolsheim abgerissen und neu gebaut worden.

Es war im November 2014. Bei Dittelsheim-Heßloch entsteht ein großer Windpark mit knapp 20 Windrädern. Die Teile hierfür müssen auch durch die engen Straßen von Weinolsheim gefahren werden. Der Transport hinterlässt eine Spur der Verwüstung: Laternen und Verkehrsschilder werden umgerissen, Beete platt gemacht, Poller umgenietet. Auch der Straßenbelag wird nach Angaben von Ortsbürgermeisterin Gabriele Wagner (CDU) in Mitleidenschaft gezogen.

Der Schaden beläuft sich damals nach Schätzung der Gemeinde auf mehrere 10.000 Euro. Zudem bleibt ein Lkw, der offenbar zu lang ist, an der Mauer eines Hofgebäudes hängen. Dieses muss abgerissen und neu gebaut werden.

Ein halbes Jahr später nun, am frühen Mittwochmorgen, wird erstmals wieder ein Windradtransport durch Weinolsheim rollen. Er bringt Teile eines Windrades nach Wintersheim. Diesmal sei die Aktion ausführlich vorbereitet, so Ortsbürgermeisterin Wagner. So werde im Laufe des Tages die Fahrstrecke der Lkw genau dokumentiert. Häuser und Straßen entlang der Strecke werden fotografiert, um ihren Zustand vor dem Transport belegen zu können.