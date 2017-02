Mainzer Fastnacht Schmitt wegen Rede beschimpft

Auch Andreas Schmitt, Sitzungspräsident der Fastnachtssitzung "Mainz bleibt Mainz", wurde wegen seiner Rede, die er als Obermessdiener gehalten hat, beschimpft. Seinem Kollegen Hans-Peter Betz war zuvor in einem Brief Volksverhetzung vorgeworfen worden.

Andreas Schmitt als Obermessdiener.

In sozialen Netzwerken wird der Fastnachter Andreas Schmitt wegen seines Vortrags als Obermessdiener beschimpft. Schmitt kritisiert in dem Vortrag den türkischen Staatspräsidenten Erdogan und nennt ihn unter anderem den "Pinocchio vom Bosporus" und "einen Verbrecher, der die Menschenrechte mit Füßen tritt". SWR-Redakteur Günther Dudek hat sich unterdessen hinter Schmitt gestellt. Es gebe keinen Grund, an dem Vortrag irgendetwas zu streichen oder zu ändern. Der SWR überträgt am 24. Februar die Fernsehsitzung "Mainz bleibt Mainz wie es singt und lacht".

Betz in einem Brief gedroht

Hans-Peter Betz, der in der Fastnacht als Guddi Gutenberg auftritt, hat erst kürzlich einen anonymen Brief erhalten, in dem er als Volksverhetzer bezeichnet wird. Der Redner Guddi Gutenberg ist bundesweit bekannt für scharfzüngige Vorträge. Auch in der aktuellen Kampagne spart er nicht an Kritik. Zielscheibe ist unter anderem die AfD. Guddi Gutenberg bezeichnet die Partei als "NPD für Besserverdienende".

Guddi Gutenberg alias Hans-Peter Betz

Flugblätter der AfD im Brief