Mainzer Fastnacht Schmitt als "fette SPD-Sau" beschimpft

Auch Andreas Schmitt, Sitzungspräsident der Fastnachtssitzung "Mainz bleibt Mainz", wurde wegen seiner Rede, die er als "Obermessdiener" gehalten hat, beschimpft und beleidigt. Rückendeckung gibt es vom Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD).

Andreas Schmitt als "Obermessdiener".

Am Telefon zitiert Andreas Schmitt aus einem Brief, den er am Dienstag erhalten hat: "Geb acht du fette SPD-Sau, wir kriegen dich noch dran", heißt es darin. Diese Äußerung mache ihm zwar nichts aus, erklärt er. Er sei jedoch empört, dass es noch Menschen gebe, die in der Zeit von 1933 bis 1945 offensichtlich stecken geblieben seien. Man müsse laut und deutlich sagen, dass diese in der Gesellschaft nicht die Mehrheit haben.

Sollen Redner eingeschüchtert werden?

Solche Anfeindungen seien erst im Rahmen des Bundestagswahlkampfes 2017 in der Fastnachtsszene in Mainz aufgetaucht, erklärt Schmitt. Es sei das erste Mal, dass in der laufenden Kampagne versucht werde, Redner einzuschüchtern. Er selbst wurde schon mehrmals wegen seines Vortrags als "Obermessdiener" beschimpft. In dem Vortrag bezeichnet er den türkischen Staatspräsidenten Erdogan als "Pinocchio vom Bosporus" und als "Verbrecher, der die Menschenrechte mit Füßen tritt".

Rückendeckung vom SWR

SWR-Redakteur Günther Dudek hat sich unterdessen hinter Schmitt gestellt. Es gebe keinen Grund, an dem Vortrag irgendetwas zu streichen oder zu ändern. Der SWR überträgt am 24. Februar die Fernsehsitzung "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht". Schmitt ist dort der Sitzungspräsident.

Betz in einem Brief gedroht

Auch Hans-Peter Betz, der in der Fastnacht als "Guddi Gutenberg" auftritt, hat erst kürzlich einen anonymen Brief erhalten, in dem er als Volksverhetzer bezeichnet wird. Der Redner "Guddi Gutenberg" ist bundesweit bekannt für scharfzüngige Vorträge. Auch in der aktuellen Kampagne spart er nicht an Kritik. Zielscheibe ist unter anderem die AfD. "Guddi Gutenberg" bezeichnet die Partei als "NPD für Besserverdienende".

Guddi Gutenberg alias Hans-Peter Betz

Flugblätter der AfD im Brief

In dem Brief befanden sich laut Betz auch Flugblätter der AfD. Auf zwei Seiten vertritt der anonyme Absender extrem rechtslastige Positionen. Unterzeichnet wurde der Brief mit "Viele Mitbürger". Außerdem heißt es dort vieldeutig "Wir beobachten Sie." Für Hans-Peter Betz hat das einen besonderen Zungenschlag. Die Polizei wolle er aber nicht einschalten, sagt er, er sei kein ängstlicher Mensch. Seit drei Jahrzehnten bekomme er Gegenwind nach seinen Vorträgen, er sei Kritik gewohnt.

Ebling: "Die Fastnacht ist frei"

Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) hat Andreas Schmitt am Dienstag seine uneingeschränkte Solidarität versichert. Ebling schreibt: "Andreas Schmitts Vorträge sind humorvoll, politisch kritisch und treffend, sie sind erstklassig. Das Gegenteil gilt für die Beschimpfungen, denen sich unser Obermessdiener ausgesetzt sieht. Die Fastnacht ist frei, sie will unterhalten und die Gegenwart kritisch beleuchten."