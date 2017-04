Hells Angels zum Bahnhof Bad Münster "Niemals Interesse gehabt"

Der Bahnhof im Bad Kreuznacher Stadtteil Bad Münster am Stein ist nicht an die Rockergruppe Hells Angels verkauft worden. Ein Sprecher sagte, es habe niemals eine Kaufabsicht bestanden.

Der Bahnhof in Bad Münster am Stein-Ebernburg (Foto: Auktionshaus Karhausen AG)

Wie die Deutsche Bahn der Bad Kreuznacher Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer (SPD) mitteilte, hat ein Privatmann den Bahnhof ersteigert. Er zahlte am vergangenen Freitag das Mindestgebot von 79.000 Euro. Der Käufer sei der Bahn bereits bekannt und hege offenbar eine Vorliebe für alte Bahnhofsgebäude, so ein Stadtsprecher. Man werde jetzt so schnell wie möglich das Gespräch mit ihm suchen, um zu erfahren, was er mit dem dringend sanierungsbedürftigen Gebäude vorhat.