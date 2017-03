Flüchtiger Patient aus Alzey Italienische Polizei nimmt Somalier fest

Über ein halbes Jahr war der Patient aus der Rheinhessen-Fachklinik in Alzey auf der Flucht. Groß angelegte Suchaktionen blieben erfolglos. Vor kurzem wurde der Somalier in Italien festgenommen.

Mittlerweile ist der Mann in Deutschland. Nach Angaben des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz ist der 24-Jährige am Mittwoch überstellt worden. Hier soll der Mann in einer anderen psychiatrischen Klinik in Rheinland-Pfalz untergebracht werden. Der Somalier war in Deutschland zu sechs Jahren Haft verurteilt worden, nachdem er im vergangenen Frühjahr zwei Menschen in Kirn mit einem Messer schwer verletzt hatte.