Einsatz in Flörsheim-Dalsheim 83-Jährige brutal überfallen

Einsatz in Flörsheim-Dalsheim

Eine 83-jährige Frau ist in ihrem Haus in Flörsheim-Dalsheim im Kreis Alzey-Worms bei einem Raubüberfall schwer verletzt worden. Die Frau hatte den mutmaßlichen Tätern zuvor die Tür geöffnet.

Gegen 9.15 Uhr hatten zwei Unbekannte an der Haustür der Rentnerin geklingelt. Nach Angaben der Polizei fragten sie, ob sie etwas zu Essen haben könnten und ob sie die Toilette benutzen dürften. Die Frau ließ die zwei Männer ins Haus.

Dort schlug einer der beiden unvermittelt auf die Seniorin ein. Die 83-Jährige stürzte zu Boden und verlor das Bewusstsein. Als sie wieder zu sich kam, waren die beiden Täter verschwunden. Trotz einer sofort eingeleiteten Großfahndung fehlt von den beiden Unbekannten jede Spur. Die Kriminalpolizei sucht dringend Zeugen, denen die beiden Täter in Flörsheim-Dalsheim aufgefallen sind. Was die Männer aus dem Haus gestohlen haben, steht noch nicht fest. Die Rentnerin befindet sich inzwischen in einem Krankenhaus.