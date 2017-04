Brandserie in Worms Sind Feuerwehrmänner die Brandstifter?

Brandserie in Worms

Seit Silvester hat es immer wieder in Worms-Rheindürkheim gebrannt. Jetzt hat die Polizei drei Verdächtige festgenommen. Die Männer sind Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.

Die Verdächtigen sind laut Polizei, 17, 18 und 28 Jahre alt. Die jungen Männer sollen für insgesamt elf Brände in Worms-Rheindürkheim verantwortlich sein und diese absichtlich gelegt haben.

Seit der Silvesternacht sind in dem Wormser Vorort Heuballen, Gartenhütten, ein Wohnmobil und auch zwei Lastwagen in Flammen aufgegangen. Die Polizei hatte deswegen seit Januar ihre Präsenz in Rheindürkheim deutlich verstärkt, vor allem nachts.