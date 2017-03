Maghreb-Staaten "sichere Herkunftsländer"? Rheinland-Pfalz enthält sich im Bundesrat

Das Kabinett hat daraufhin entschieden, sich der Stimme zu enthalten. Das teilte Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) am Dienstag mit.

Die Grünen sind gegen weitere "sichere Herkunftsländer", in der SPD gibt es zumindest Vorbehalte. Die FDP ist dagegen für eine Ausweitung. Damit könnten Asylanträge von Menschen aus den drei Maghreb-Staaten als offensichtlich unbegründet abgelehnt und Verfahren beschleunigt werden. Eine Mehrheit in der Länderkammer ist bisher nicht in Sicht.