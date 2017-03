Maghreb-Staaten "sichere Herkunftsländer"? Grüne verhindern ein "Ja" im Bundesrat

Nach Angaben von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) waren SPD und FDP für eine Einstufung als "sichere Herkunftsländer", die Grünen waren dagegen. Das Kabinett hat daraufhin entschieden, sich der Stimme zu enthalten. "Wir haben da unterschiedliche Meinungen. Das muss man in einer Koalition auch respektieren. Deshalb gibt es ja die Klausel im Koalitionsvertrag, dass wir dann auf Enthaltung gehen", sagte Dreyer.

Die Regierungschefin rief die schwarz-rote Bundesregierung auf, mit den drei afrikanischen Staaten zügig Abkommen über Rückführungen zu treffen. Die Rückführung in alle drei Staaten sei "äußerst schwierig". Mit einer Einstufung als "sichere Herkunftsländer" könnten Asylanträge von Menschen aus den drei Maghreb-Staaten als offensichtlich unbegründet abgelehnt und Verfahren beschleunigt werden. Eine Mehrheit in der Länderkammer ist bisher nicht in Sicht.