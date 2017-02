Mängelliste des Rechnungshofs Landessportbund verschwendet Steuergelder

Der Landesrechnungshof hat die Finanzen des Landessportbunds unter die Lupe genommen und dabei Geldverschwendung und Finanzchaos zutage gefördert. Das Sündenregister ist lang. In der Kritik steht auch das Sportministerium.

Der so genannte "Entwurf einer Prüfungsmitteilung" listet auf 42 Seiten auf, wo es beim Landessportbund (LSB) überall zu Misswirtschaft gekommen sei. Er wurde dem rheinland-pfälzischen Innenministerium zur Kenntnisnahme übergeben. Zu diesem Ressort gehört das Sportministerium, das für die Kontrolle des Landessportbundes zuständig ist. Der Entwurf des Berichts liegt dem SWR exklusiv vor.

Detailliert hat der Rechnungshof die Stellenpläne und Personalkosten des Landessportbundes durchforstet und dabei massive Mängel festgestellt. Hätte sich die Organisation am eigentlich vorgesehenen Stellenplan orientiert, hätte sie demnach pro Jahr eine Million Euro sparen können. Der Landesrechnungshof zählt viele Beispiele für die Geldverschwendung auf. So kritisiert er beispielsweise, dass Mitarbeiter zu schnell in die nächste Gehaltsstufe aufgestiegen seien - oder von vornherein falsch eingestuft worden seien.