Verschwundener Pinguin in Mannheim Möglicherweise organisierte Diebesbande

Dass ein Jugendlicher aus Übermut über den niedrigen Zaun gegriffen und das vier bis fünf Kilogramm schwere Tier in eine Tasche gesteckt haben könnte, hält die Polizei in Mannheim für eher unwahrscheinlich. Aber ein gewerbsmäßiger Diebstahl sei denkbar, sagt ein Polizeisprecher. Ein Tierdiebstahl in einem Privatzoo? Für einige Experten ist das bittere Realität. Oft stecken reiche Auftraggeber hinter dem illegalen Handel, und die Kanäle führen meist ins Ausland.

Besonders begehrt seien bedrohte Arten, vor allem im Vogel- und Reptilienbereich, sagt Geschäftsführer Volker Homes vom Verband der Zoologischen Gärten (VdZ). Das Profil passt zumindest - der Humboldt-Pinguin gilt als gefährdete Art. Und der Vogel scheint begehrt: Jeweils drei Exemplare wurden 2015 in Dortmund und viele Jahre zuvor in Heidelberg geraubt. Der Pinguin muss - wenn er gestohlen wurde - von einem Experten entwendet worden sein, sagt Christina Schubert vom Verein Sphenisco zum Schutz des Humboldt-Pinguins. Mit Pinguinen müsse man umgehen können. Sie sind wehrhaft und können einen verletzen.

In Deutschen Tierparks existiert anscheinend nichts, auf das es Diebe nicht abgesehen haben: So verschwanden in Brandenburg drei Känguru-Babys, in Suhl stahlen Einbrecher eine Würgeschlange und in Bremerhaven einen Flamingo. Neben dem finanziellen und emotionalen Verlust sei das Verschwinden eines Tiers auch immer ein Schlag für den Artenschutz, sagt Alexandra Wind vom Luisenpark in Mannheim.