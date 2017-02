Urteil im Raubmord-Prozess in Landau Lebenslange Haft für brutalen Mord

Urteil im Raubmord-Prozess in Landau

Nach Überzeugung der Richter haben die beiden Angeklagten im Alter von 25 und 30 Jahren die Frau im Mai 2016 in ihrem Haus im Landauer Stadtteil Mörlheim aus Habgier überfallen. Sie gehören wohl zu einer rumänischen Diebesbande und sollen sich auf Straftaten gegen ältere Menschen spezialisiert haben.

Mit dem Urteil und der Feststellung der besonderen Schwere der Schuld folgt das Landgericht am Donnerstag dem Plädoyer der Anklage. Das Vorgehen der Täter sei gefühllos und unbarmherzig gewesen. Mehr als 30 Hinweise auf Tritte und Schläge fanden sich auf dem leblosen Körper des Opfers. Gebrochene Rippen und massive Kopfverletzungen stellten die Gerichtsmediziner fest.

Wie die Tat derart eskalierte, blieb im Laufe des Prozesses offen. Wohl deshalb, weil die Täter eine geringere Beute vorfanden als erwartet. Der 25 Jahre alte Angeklagte räumte ein, er habe der am Boden liegenden Frau einen Ring vom Finger gezogen: "Die alte Dame hat das nicht gewollt, sie hat sich gewehrt, da habe ich zweimal getreten", hatte er zu Prozessbeginn gesagt. Töten habe er sie nicht wollen. Viel mehr sagten die Verurteilten zum Tathergang nicht. Am vorletzten Prozesstag entschuldigte sich der 25-Jährige.

Abgeschlossen ist der Fall damit noch nicht, denn es sind noch viele Fragen offen. So wird ein Verdächtiger weiterhin gesucht, ein anderer wurde festgenommen und sitzt im Gefängnis. Auch die Lebensgefährtin des 25 Jahre alten Angeklagten soll bei der Tat dabei gewesen sein. Beweisen lässt sich das noch nicht.

Allerdings gibt es Spuren und Hinweise. Womöglich, mutmaßte der Richter, waren sogar Kinder des Paars am Tatort. Wurden Sie als Mittel zum Zweck genutzt? Was hatte die vorsichtige Frau mitten in der Nacht dazu veranlasst, das Fenster zu öffnen, wenn nicht ein triftiger Grund? Waren womöglich weinende Kinder ein solcher Grund?