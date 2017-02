Toter Pinguin aus Luisenpark Mannheim Trauer um Pinguin Nr. 53

Anfang der Woche wird das Ergebnis der Obduktion des in Mannheim tot aufgefundenen Pinguins erwartet. Unterdessen zeigen die Besucher des Luisenparks offen ihre Trauer um das Tier.

Trauerbekundungen im Mannheimer Luisenpark

Richtig viel Andrang herrscht zur Zeit am Pinguin-Gehege im Mannheimer Luisenpark. Alle wollen Sie einen Blick werfen auf die Artgenossen des tot aufgefundenen Pinguins Nr. 53. Vor allem Kinder haben Blumen mitgebracht oder selbstgemalte Bilder, um dem toten Tier zu gedenken.

Nach Angaben des Veterinäramts Karlsruhe könnte das Obduktionsergebnis Anfang der Woche veröffentlicht werden. Man gehe von Montag oder Dienstag aus, hieß es. Dann könnte geklärt sein, wie genau der Pinguin zu Tode gekommen war.

Das Tier war laut Polizei am Donnerstag von einem Zeugen in der Museumstraße an einem Zaun gefunden worden. Anhand der Flügelmarke mit der Nummer 53 sei schnell klar gewesen, dass es sich um den entwendeten Pinguin handelte. "Das Tier ist gefunden worden ohne Kopf", sagte Michael Klump von der Mannheimer Polizei dem SWR. Der Pinguin lag laut Polizei mehrere Tage am Fundort und sei von anderen Tieren angefressen worden.

Der Direktor des Mannheimer Luisenparks, Joachim Költzsch, kündigte an, eine Kamera aufzustellen, die den Bereich des Tiergeheges filmen soll. "Die Maßnahme, die wir jetzt ergreifen, hat ausschließlich damit zu tun, Nachahmer zu verhindern", so Költzsch. Er sieht allerdings keine Versäumnisse in der Vergangenheit und außerdem betonte er, dass die Kamera aus arbeitsrechtlichen Gründen so platziert werde, dass keine Mitarbeiter gefilmt würden. Der Tod des Pinguins hatte hohe Wellen geschlagen. Über den Fall wurde weltweit berichtet - unter anderem in chinesischen Online-Medien und in der New York Times.

Dieses große Medienecho war selbst für den Direktor des Luisenparks etwas befremdlich. Zwar sei der Vorfall für die Mitarbeiter schlimm, aber auf der Welt würden weitaus schrecklicher Dinge geschehen.

Fundort in der Nähe des Parks

Offenbar hatte sich der Täter an dieser Stelle des erst zehn Monate alten Tieres entledigt. Ob der Pinguin bis zu diesem Zeitpunkt gelebt hat, ist noch unklar. Der Tierkörper wird jetzt am Chemischen- und Veterinäruntersuchungsamt in Karlsruhe untersucht. Die Tierärzte sollen feststellen, wann und woran der Pinguin gestorben ist. Die Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Die Behörden schließen aus, dass der fünf Kilogramm schwere und bis zu 60 Zentimeter große Pinguin von einem Wildtier gerissen oder aus dem Gehege im Luisenpark entlaufen sein könnte.

An dieser Straße wurde der Pinguin-Körper gefunden

Bislang Täter unbekannt

Die Polizei hat den Fundort untersucht. Bislang gibt es keine Anhaltspunkte, dass der Pinguin ganz gezielt von organisierten Tierdieben gestohlen wurde. Diese Vermutung hatte Volker Homes vom Verband der Zoologischen Gärten (VdZ) geäußert. Vor allem bedrohte Tierarten würden gestohlen, um sie weiterzuverkaufen. Humboldt-Pinguine, zu denen auch der tot aufgefundene Pinguin gehört, werden zu den bedrohten Arten gerechnet. Der Diebstahl war bei einer Zählung der Pinguine bei ihrer Fütterung bemerkt worden.

Belohnung für Hinweise

Die Tierschutzorganisation Peta setzte unterdessen eine Belohnung von 1.000 Euro für Hinweise auf den Täter aus. "Wir hoffen, dass diese brutale Tat aufgeklärt und der Tierquäler überführt werden kann", sagte Peter Höffken von der in Stuttgart ansässigen Organisation am Donnerstag. Tierquälerei sei kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat.