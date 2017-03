Tödlicher Unfall im Holiday Park Haßloch Berufungsprozess hat begonnen

Die Leiter des Fahrgeschäfts im Haßlocher Holiday Park, in dem vor zweieinhalb Jahren ein Mädchen verunglückte, stehen ab heute erneut vor Gericht. In erster Instanz waren beide Männer freigesprochen worden - Eltern und Staatsanwaltschaft hatten Berufung eingelegt.

Am Vormittag des ersten Prozesstages haben Richter und Staatsanwalt ausführlich den so genannte Operations Manager des Holiday Parks befragt. Zu seinen Aufgaben gehört es, die Fahrgeschäfte und den Betrieb des Freizeitparks zu überwachen. Dabei kamen bereits einige neue Details ans Licht, die für den Unfallhergang relevant sein könnten. So war möglicherweise das Mikrofon defekt, mit dem der Bediener des Fahrgeschäfts normalerweise die Fahrgäste warnt, wenn eine Fahrt beginnt. Dies war bei der Fahrt, bei der es zu dem tödlichen Unfall kam, offenbar nicht der Fall. Auch die Mutter des verunglückten Mädchens will den Operations Manager heute noch befragen.

Mitarbeiter verurteilt, Vorgesetzte freigesprochen

Der Mitarbeiter, der das Fahrgeschäft bediente, in dem das Mädchen verunglückte, war in erster Instanz vom Amtsgericht Neustadt zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Dieses Urteil ist rechtskräftig. Die Vorgesetzten des Mannes, ein ehemaliger Aufseher, der die Bediener der Fahrgeschäfte einwies, und der Operations Manager wurden damals freigesprochen. Gegen diese Entscheidung haben sowohl die Eltern des Mädchens als auch die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt.

Wer trägt die Schuld?

Der Berufungsprozess soll nun klären, ob auch die Vorgesetzten eine Mitschuld an dem tragischen Unfalltod eines elfjährigen Mädchens am 15. August 2014 haben. Das Kind aus dem hessischen Kelsterbach war damals in dem Fahrgeschäft "Spinning Barrels" (zu Deutsch: "Drehende Fässer") gestürzt und mehrmals von der Plattform des Karrussels überrollt worden. Es starb noch am Unfallort. Laut Anklage war das Mädchen über eine Tür in das Fahrgeschäft gelangt, die zu diesem Zeitpunkt bereits hätte geschlossen sein sollen.

An Sicherheit gespart?

Die Mutter des Mädchens sagte dem SWR, sie glaube, dass nicht nur der verurteilte Bediener des Fahrgeschäfts für den Tod ihrer Tochter verantwortlich sei. Verantwortung trügen auch die Vorgesetzten, da anscheinend zugunsten des Profits an der Sicherheit gespart worden sei. Der Anwalt der Mutter sagte dem SWR, er würde zudem außergerichtlich mit dem Park um Schadenersatz für seine Mandantin verhandeln.

Berufungsgericht macht sich vor Ort ein Bild