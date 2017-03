Staatsanwaltschaft Frankenthal bestätigt Hinweise Offenbar weiterer Heimbewohner getötet

Ein früherer Mitarbeiter eines Pflegeheims in Lambrecht hat zugegeben, eine Bewohnerin erstickt zu haben. Es gibt Hinweise, dass dies nicht das einzige tödliche Verbrechen dort war.

Die Tatverdächtigen haben in diesem Seniorenheim in Lambrecht gearbeitet.

Wie viele Bewohner kamen in dem Pflegeheim im pfälzischen Lambrecht gewaltsam zu Tode? Diese Frage versucht derzeit die Staatsanwaltschaft Frankenthal zu klären. Die Behörde ermittelt gegen drei frühere Mitarbeiter des Pflegeheims. Sie überprüft dabei fast 40 Todesfälle in dem Heim zwischen Dezember 2015 und September 2016. Die drei Verdächtigen, zwei 23 und 47 Jahre alte Männer und eine 26-jährige Frau, sitzen in Untersuchungshaft.