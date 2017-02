Polizei warnt vor Explosion Großbrand im Gewerbegebiet Edenkoben

Inzwischen gibt es erste Informationen, was den Großbrand in dem Chemieunternehmen ausgelöst hat. Nach Polizeiangaben gab es gegen 6 Uhr in einer Produktionshalle beim Abfüllen einer Chemikalie eine Verpuffung. Sieben Mitarbeiter, die auf dem Werksgelände waren, hätten sich alle rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Das Unternehmen ACC Beku füllt im Edenkobener Gewerbegebiet Klebstoffe, Spezialharze und Lösungsmittel ab und stellt auch selbst Chemikalien her. Die brennbaren Stoffe sind in verschiedenen Hallen in Tanks gelagert.