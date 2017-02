Luisenpark Mannheim Gesuchter Pinguin ist tot

Der Pinguin war am vergangenen Samstag aus einem Tiergehege im Mannheimer Luisenpark gestohlen worden. Der Tierkadaver war laut Polizei von einem Zeugen in der Museumstraße an einem Zaun gefunden worden. Der Pinguin habe dort mehrere Tage gelegen und sei von anderen Tieren angefressen worden. Wie er zu Tode kam, ist noch nicht klar. Anhand der Flügelmarke mit der Nummer 53 sei schnell klar gewesen, dass es sich um den entwendeten Pinguin handelte.