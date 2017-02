Luisenpark Mannheim Ermittlungen zu Pinguin gehen weiter

Dass der Pinguin von einem anderen Tier, wie einem Greifvogel oder einem Fuchs geschnappt wurde, ist nach Angaben der Zoologin sehr unwahrscheinlich. Im Gehege wurden kein Blut und auch keine Federn gefunden. Der Diebstahl des Humboldt-Pinguins muss laut Polizei am vergangenen Samstag zwischen 8.00 und 15.00 Uhr erfolgt sein. Das Gehege ist offen - ein Dieb könnte das Tier schnell gegriffen haben, wenn es sich nahe der Umzäunung aufgehalten hat. Das Fehlen des Pinguins wurde bei einer Fütterung bemerkt, da die Tiere dann immer durchgezählt werden.

Es ist nicht der erste Tier-Diebstahl im Luisenpark: In den 80er-Jahren wurde einmal eine Landschildkröte entwendet. Sie wurde später aber wohlbehalten wieder gefunden. Auch hatte ein Besucher einmal versucht, einen Tukan in einem Rucksack aus dem Park zu schmuggeln. Der Diebstahl des Vogels mit dem Riesenschnabel wurde allerdings am Eingang entdeckt und verhindert.