Ludwigshafen-Tatort Kommissar Kopper geht

Nach mehr als zwanzig Jahren an der Seite von Ulrike Folkerts alias Kommissarin Lena Odenthal hört Andreas Hoppe auf beim Tatort. SWR Fernsehfilmchefin Martina Zöllner sagte, der SWR wolle die Figur Lena Odenthal nun ohne Co-Ermittler Kopper weiterentwickeln. Mit Andreas Hoppe verbinde den SWR eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Man sei bereits in Gesprächen über zukünftige Projekte.

Ulrike Folkerts sagte zum Ausscheiden ihres Kollegen: "Ich bedauere das sehr. Wir haben so viel zusammen erlebt, 20 Jahre lang viele Täter geschnappt, wichtige Themen auf den Bildschirm gebracht und am WG-Tisch italienisches Essen genossen. Ich werde Andreas Hoppe am Set und in unseren Filmen vermissen. Wenn sein letzter Tatort im Herbst ausgestrahlt wird, werde ich vor dem Bildschirm wahrscheinlich die ein oder andere Träne vergießen..."