Löscharbeiten in Edenkoben dauern an Schaden in Millionenhöhe

Löscharbeiten in Edenkoben dauern an

Der Großbrand in einem Chemieunternehmen in Edenkoben ist nach Polizeiangaben unter Kontrolle. Verletzte gebe es nicht. Der Sachschaden geht nach Firmenangaben in die Millionen.

Das Chemieunternehmen in Edenkoben schätzt den Sachschaden an dem neuen Gebäude aktuell auf mindestens fünf Millionen Euro. Am Morgen waren die Einsatzkräfte davon ausgegangen, dass Explosionsgefahr bestehe. Das sei nicht mehr der Fall, berichten Feuerwehrleute vor Ort. Dennoch könnten die Löscharbeiten wohl noch Stunden andauern, sagte Karsten Mook von der Kreisfeuerwehr Südliche Weinstraße dem SWR. Das Feuer sei aber soweit unter Kontrolle, sagte ein Polizeisprecher. Auslöser des Feuers war nach ersten Erkenntnissen offenbar eine Verpuffung in einer Produktionshalle. Über die Ursache ist noch nichts bekannt. Laut Polizei ist bei dem Brand niemand verletzt worden. Bei Luftmessungen wurden nach Polizeiangaben bisher keine erhöhten Werte festgestellt.

Nach Polizeiangaben gab es gegen 6 Uhr in einer Produktionshalle beim Abfüllen einer Chemikalie eine Verpuffung. Sieben Mitarbeiter, die auf dem Werksgelände waren, hätten sich alle rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Das Unternehmen ACC Beku füllt im Edenkobener Gewerbegebiet Klebstoffe, Spezialharze und Lösungsmittel ab und stellt auch selbst Chemikalien her. Die brennbaren Stoffe sind in verschiedenen Hallen in Tanks gelagert. Die Feuerwehr kühlt seit den frühen Morgenstunden Tankbehälter, die auf dem Areal stehen und Chemikalien enthalten.