Kommentar Das Drama um den Mannheimer Pinguin

Der Fall des vor drei Wochen verschwundenen und getöteten Pinguins aus dem Mannheimer Luisenpark hat hohe Wellen geschlagen. Warum eigentlich? Ein Kommentar von SWR-Redakteur Torben Degen.

Torben Degen

Was war und ist das für ein Medienhype: In China wurde berichtet, in Brasilien, selbst die New York Times hatte den Pinguin Nr. 53 aus dem Mannheimer Luisenpark im Angebot. Und für Tierfreunde in der Region war die Nachricht vom getöteten Pinguin sicher ein Schock, verständlicherweise. Ich selbst habe den Kadaver des toten Pinguins nicht gesehen. Wie die meisten. Die Betroffenheit jedenfalls war dennoch groß. Zu groß?

Die Vehemenz, mit der viele Menschen im Internet und auch vor meinem Mikrofon den Tod des unbekannten Pinguindiebes gefordert haben, hat mich schockiert. Und es hat mich nachdenklich gemacht. Wilde Theorien machten die Runde, vor allem in den sozialen Netzwerken: Hatten Jugendliche das Tier aus einer Bierlaune heraus gestohlen? Hatte man es vielleicht mit illegalem Tierhandel zu tun? Oder war der Pinguin doch nur einem wilden Tier zum Opfer gefallen?

Zögerliche Behörden

Heute dann endlich das Ergebnis der langwierigen Untersuchung: Es war wohl ein Wildtier, aber wieder hat man sich eine kleine Hintertür offen gelassen: Man könne nicht mit Sicherheit ausschließen, dass ein Mensch den Pinguin getötet haben könnte, sagt die Polizei. Damit setzt sich das fort, was in den vergangenen Tagen sowieso schon Tagesordnung war: Es war ein Hin und her, ein vermeintliches Festlegen, Revidieren und Vertrösten: Es war keine Glanzleistung der Behörden.

Bedenklicher Medien-Hype

Auch die Medien haben nicht geglänzt. Dabei hätte ein ausgeruhter Blick auf die Thematik helfen können: Beispiel Thailand: Hier werden Tiger in Streichelzoos wie Kuscheltiere gehalten, Elefanten halten als Touristen-Taxi her. Und in Deutschland sieht das in vielen Zoos vor allem bei exotischen Tieren nicht viel besser aus. Und hundert verendete Wale schaffen es vielleicht in die Nachrichten. Wenn nix anderes passiert. Wo bleibt da der mediale Aufschrei?

Der bleibt aus, weil hundert Wale eben nicht ein Tier sind, das personalisiert und damit emotionalisiert werden kann. Der Pinguin hatte keinen Namen, aber eine Nummer. Das reichte schon aus, um übersteigerte Gefühlsreaktionen zu wecken. Auch wir haben berichtet. Ebenfalls emotional. Zu emotional?

Es geschehen weit schlimmere Dinge