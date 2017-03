Luchs verlässt die Pfalz Tschüss Arcos!

Zurück in die vertrauten Berge? - Luchs Arcos auf Tour

Arcos orientiere sich nach seinem Ausflug ins Nordpfälzer Bergland "zielstrebig Richtung Süden" und habe mittlerweile die französischen Vogesen bei Bacarat erreicht, teilte die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz am Dienstag mit.

Seit seiner Freilassung im Pfälzerwald habe das Tier 260 Kilometer zurückgelegt und ist dabei durchschnittlich etwa 13 Kilometer pro Tag gelaufen. Bei seiner Wanderung nach Frankreich hat er nach Einschätzung der Stiftung auch mehrere Flüsse, wie etwa den Rhein-Marne-Kanal, durchschwommen. Arcos Weg wird nun in enger Zusammenarbeit mit den französischen Behörden und Luchsforschern weiter verfolgt.

Dass der Luchs wieder Richtung Deutschland umkehre, sei eher unwahrscheinlich. Arcos war in der Schweiz gefangengenommen worden. Laut der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz, sind versuchte Rückwanderungen einzelner Tieren in anderen Projekten schon beobachtet worden. Wobei unklar ist, warum die Tiere ein solches Verhalten zeigen und andere nicht.

Quelle: Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz

Noch in diesem Jahr soll nach Möglichkeit ein weiterer Luchs im Pfälzer Wald angesiedelt werden. "Die Fangsaison in der Schweiz und in der Slowakei läuft noch zwei Wochen. Wenn dort ein Luchs gefangen wird, der fit und im richtigen Alter ist, dann werden wir ihn aussetzen", erklärte Julian Sandrini von der rheinland-pfälzischen Stiftung Natur und Umwelt.