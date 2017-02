LKA in RP meldet rückläufige Zahlen Weniger Hass-Delikte im Internet

LKA in RP meldet rückläufige Zahlen

Die Aktionen der Sicherheitsbehörden und die breite Thematisierung in den Medien haben anscheinend gefruchtet: Die Polizei in Rheinland-Pfalz hat im vergangenen Jahr weniger Hass und Hetze im Internet erfasst.

Die Zahl der polizeilich erfassten Hass-Delikte im Internet ist in Rheinland-Pfalz im Jahr 2016 um 31 Prozent gesunken. Das Landeskriminalamt registrierte nach Angaben einer Sprecherin 73 Fälle, nachdem es 2015 noch 106 gewesen waren. Allerdings sind das immer noch deutlich mehr als 2014 (29 Fälle).

Das Landeskriminalamt sieht in der bisherigen Höchstzahl im Jahr 2015 eine Folge der Aufnahme Zehntausender Flüchtlinge. Als mögliche Ursachen für den Rückgang 2016 nennt die LKA-Sprecherin die "breite mediale Thematisierung" sowie Maßnahmen der Sicherheitsbehörden.

Rauer, hemmungsloser und diffamierender sei der Ton in den sozialen Netzwerken geworden, klagt die CDU-Landeschefin Julia Klöckner. Ihrer Anregung folgend, macht der Landtag in Mainz Hass und Hetze im Internet am Mittwoch zum ersten Mal zum Thema einer besonderen Debatte. Gesucht werden Leitlinien für einen gesellschaftlichen Grundkonsens der Streitkultur.