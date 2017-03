Live aus dem Mainzer Landtag Klöckner nennt Haushalt "verantwortungslos"

In der Generaldebatte im rheinland-pfälzischen Landtag hat Oppositionschefin Julia Klöckner (CDU) die Haushaltspläne der Landesregierung als "verantwortungslos" kritisiert. Vertreter der Ampel-Koalition sehen das natürlich anders.

Oppositionsführerin Julia Klöckner (CDU) sagte am Donnerstag: "Wir sind erstaunt, dass Sie (die Landesregierung) nicht mehr Ambitionen an den Tag legen, endlich aufzuhören, auf Kosten derer, die nach uns kommen, dieses Land zu verschulden. Und das halten wir für verantwortungslos." Sie warf der Regierung vor, falsche Schwerpunkte bei den Ausgaben zu setzen.

Die Ampelkoalition verteile das Geld nach dem Gießkannenprinzip: überall ein bisschen, aber nirgendwo richtig. Beispielsweise investiere die Ampelkoalition zu wenig in den Straßenbau und in die frühkindliche Bildung. Auch gebe es im Land zu wenig Polizisten. Enttäuscht zeigte sich Klöckner von der FDP. Die habe vor der Wahl versprochen, vieles zu verbessern, doch nichts davon umgesetzt.

Schweitzer: Schwerpunkte bei Bildung und innerer Sicherheit

SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer verteidigte dagegen die Haushaltspläne. Die Landesregierung gebe mehr Geld für die Bildung aus, damit diese weiter kostenfrei bleibe. Außerdem stelle das Land zu den geplanten 500 Polizisten weitere 35 ein und stecke mehr Geld in die Innere Sicherheit, um beispielsweise Islamisten zu bekämpfen. Rheinland-Pfalz habe die "stärkste Aufbaudynamik, was die Landespolizei angeht", sagte Schweitzer.

Schlussstrich unter den Haushalt - Start für Hahn-Verkaufsgesetz

Die Verabschiedung des Doppeletats 2017/18 ist Schwerpunkt der Plenarsitzung, die Abstimmung dazu ist am Freitag geplant. Die Fraktionen hatten 400 Änderungsanträge zum Gesetzentwurf von Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) eingebracht.

Trotz höherer Steuereinnahmen wird Rheinland-Pfalz in den nächsten zwei Jahren neue Schulden machen. Unter Berücksichtigung von Mehreinnahmen und Änderungsanträgen der Regierungsfraktionen ergibt sich nach Angaben des Finanzministeriums für 2017 nun eine Nettokreditaufnahme von 272,7 Millionen Euro. Im ursprünglichen Entwurf waren noch 291 Millionen veranschlagt. Für 2018 soll es bei 54 Millionen Euro an neuen Krediten bleiben. Die Landesregierung plant in beiden Jahren Ausgaben in Höhe von rund 33,9 Milliarden Euro, so der Haushaltsentwurf vom Dezember.

Ampel verteidigt Diätenerhöhung

Auch die deutliche Erhöhung der Abgeordnetenbezüge ist Thema. Sie sollen in den kommenden drei Jahren schrittweise um insgesamt 1.000 Euro monatlich angehoben werden, auf dann 6.800 Euro im Monat. Das entspricht einer Steigerung von fast 18 Prozent. Alle drei Fraktionen der Ampel-Koalition und die CDU haben die geplante Erhöhung als angemessen verteidigt. Damit werde das Niveau an bundesweite Verhältnisse angepasst, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Martin Haller. Nur die AfD lehnt sie ab.

Hahn-Verkaufsgesetz am Freitag

Am Freitag ist nach dem Haushalt das zweite "H" an der Reihe - der Hahn. Das Gesetz für den zweiten Anlauf zum Verkauf des defizitären Hunsrück-Flughafens wird im Plenum eingebracht. Im Anschluss soll der Entwurf dem Innen-, Finanz- und dem Rechtsausschuss vorgelegt werden. Die Anhörung in den zuständigen Fachausschüssen könnte dann Ende März erfolgen, als mögliche Teilnehmer nannte SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer Vertreter des designierten Käufers HNA sowie Vertreter aus der Region im Hunsrück.