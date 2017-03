Lewentz zuversichtlich beim Hahn-Verkauf HNA will Flugbetrieb ausbauen

Rheinland-Pfalz hat 15,1 Millionen Euro von der chinesischen HNA-Gruppe für seine Anteile am Flughafen Hahn erhalten, bestätigte Innenminister Lewentz. Der neue Käufer plant 50 Millionen Euro in den Ausbau des Hahns zu stecken.

Innenminister Lewentz am Flughafen Hahn

Innenminister Roger Lewentz (SPD) und Innenstaatssekretär Randolf Stich nannten am Donnerstag erste Details zum Hahn-Verkauf.

Lewentz bestätigte erstmals den Kaufpreis von 15,1 Millionen Euro für die rheinland-pfälzischen Anteile. Der Landtag werde sich am 23. und 24. März mit dem Verkauf des Flughafens Hahn befassen, so Lewentz. Denn das Plenum muss den Verkauf noch absegnen.

Kaufvertrag unter Dach und Fach

Vertreter des Landes Rheinland-Pfalz und der chinesischen HNA-Gruppe hatten am Mittwochabend bei einem Notar in Koblenz den Kaufvertrag unterzeichnet. Der Mischkonzern HNA, der weltweit Fluglinien und in China mehrere Flughäfen betreibt, übernahm damit den rheinland-pfälzischen Anteil am Hunsrück-Airport in Höhe von 82,5 Prozent.

Das SPD-geführte Innenministerium erklärte, der Ministerrat habe den Verkauf und die Übertragung der Anteile an die HNA Group beschlossen.

Hessen lässt Notartermin platzen

Völlig überraschend ließ das schwarz-grün regierte Hessen am späten Mittwochnachmittag den Notartermin für den Verkauf seiner 17,5 Prozent Anteile am Airport platzen. Das Nachbarland teilte mit, man habe noch offene Fragen zur Struktur des Käufers, der kleinen pfälzischen Firma ADC. Der hessische Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) erklärte dazu: "Das kam für uns überraschend und wird jetzt mit der notwendigen Sorgfalt geklärt. Wir haben die (rheinland-pfälzische) Landesregierung in Mainz vorab über unseren Schritt informiert."

Ein Sprecher des hessischen Finanzministeriums sagte am Donnerstag, es gebe nur eine Verzögerung. Man wolle weiter mit ADC verhandeln.

Lewentz: Land voll handlungsfähig

Innenminister Lewentz verwies darauf, dass die Verzögerung auf hessischer Seite keinen Einfluss auf den Verkauf habe. Dieser sei nicht gefährdet, wiederholte er am Donnerstag im Innenausschuss. Hessen habe einfach Informationsbedarf zur Gesellschafterstruktur und dafür habe er Verständnis. Geplatzt sei der Deal damit auf keinen Fall, betonte der SPD-Politiker im SWR: Man sei als Mehrheitseigner voll handlungsfähig, das Vorgehen der Hessen hätte keinen Einfluss auf die Verhandlungen zwischen Rheinland-Pfalz und HNA. Er sei sich sicher, dass Hessen und ADC noch zusammenfinden.

ADC-Geschäftsführer Siegfried Englert sagte dem SWR am Donnerstag, man habe Verständnis dafür, dass die hessische Seite noch Klärungsbedarf sehe. "Wenn etwas Formales unterbleibt, heißt es nachher, das hätten die doch wissen können." Englert, früherer rheinland-pfälzischer Wirtschaftsstaatssekretär, sagte weiter, es gehe jetzt noch um die Klärung juristischer Dinge, die bei Verkäufen dieser Größenordnung über zwei Kontinente hinweg über das übliche Maß hinaus gingen. Er zeigte sich aber zuversichtlich, dass der Verkauf noch in diesem Monat abgehandelt wird - "also vier Wochen maximal".

Kaufpreis auf Treuhandkonto

Malu Dreyer (SPD) hatte zuvor mitgeteilt, wenn die EU oder die deutschen Kartellbehörden keine Einwände hätten, könne der Hahn bis Ende April endgültig den Besitzer wechseln. Die Ministerpräsidentin bestätigte, dass der Kaufpreis auf einem Treuhandkonto des Landes eingegangen sei.

HNA ist ein chinesischer Großkonzern, der unter anderem im Geschäft mit Luftfracht tätig ist. ADC ist eine Firma aus der Pfalz, hinter der der Ostasienkenner Englert steht. Dieser zieht sich nach SWR-Informationen nun aus dem Unternehmen zurück. Wenn er als ehemaliger SPD-Wirtschaftsstaatssekretär auch Käufer des Flughafens wäre, hätte das ein Geschmäckle, so Englert - deshalb gebe er seine Anteile zurück.

Ein erster Versuch, den Hahn zu verkaufen, war im vergangenen Sommer gescheitert, weil sich die damaligen Investoren aus Shanghai als Hochstapler entpuppten.

Hahn bekommt zweite Kreditrate des Landes

Der finanziell angeschlagene Hunsrück-Flughafen hat unterdessen die zweite Rate eines 34-Millionen-Euro-Darlehens des Landes Rheinland-Pfalz erhalten. Am 15. Februar seien 1,7 Millionen Euro ausgezahlt worden, teilte Lewentz in einem am Mittwoch veröffentlichten Schreiben an Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) mit. Umgekehrt habe der Flughafen auch schon die ersten Zinsen dafür überwiesen. Damit bleibt er vorerst liquide.