Lewentz stellt Konzept für Fastnacht vor Feste feiern - aber sicher

Die Straßenfastnacht rückt näher und damit die Frage, wie die großen Umzüge in Rheinland-Pfalz bestmöglich geschützt werden können. Beschlossen wurde offenbar ein Lkw-Fahrverbot nach dem Vorbild von Köln.

Polizisten unterwegs in der Mainzer Straßenfastnacht (Archivbild)

Die Bilder aus dem vergangenen Dezember sind noch frisch: Ein Lkw rast über einen Berliner Weihnachtsmarkt und tötet zwölf Menschen, rund 50 werden zum Teil schwer verletzt. Seither sind die Sicherheitsbehörden in Rheinland-Pfalz noch mehr mit der Frage beschäftigt, wie sie gewährleisten können, dass die Narren die Tage unbeschwert genießen können.

"Die Polizei muss alles tun, damit die Fastnachtsumzüge geschützt sind", sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) jüngst in Mainz im Rahmen einer Fastnachtsveranstaltung.

Lkw-Fahrverbot in Koblenz

Heute stellt er das Sicherheitskonzept für die Fastnacht vor. Fest steht wohl bereits: In Koblenz wird das Lkw-Fahrverbot kommen. Dies gelte beim Koblenzer Rosenmontagszug für Lkw mit mehr als 3,5 Tonnen Gewicht. Das sagte der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK), Ernst Knopp, der Deutschen Presse-Agentur. Noch im Gespräch seien auch mehr Barrikaden an Seitenstraßen, "um das Sicherheitsgefühl zu erhöhen". Für Details verwies Knopp auf die Pressekonferenz mit dem Innenminister.

Möglicherweise wird es auch in Mainz und anderen Städten entsprechend zu Köln ein Lkw-Fahrverbot geben. Dort dürfen am Karnevalssonntag und am Rosenmontag in der Innenstadt keine Lkw über 7,5 Tonnen fahren.

Lewentz feiert nicht in der Heimat

Lewentz sagte, dass die Gesellschaft durch die Anschläge verunsichert werden solle. Es sei wichtig, sich trotzdem weiter zusammen zu freuen und zu tanzen. Er selbst werde am Rosenmontag nicht in seiner Heimat im Rhein-Lahn-Kreis feiern, sondern - "mit Blick auf die besondere Herausforderungslage" - in Mainz sein.