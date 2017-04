Langfinger-Landkarten Umstrittenes Einbruchsradar

Ein Punkt in Niedermoschel zeigt an: Hier haben Einbrecher zuletzt zugeschlagen. Mit seinem Einbruchsradar will das Polizeipräsidium Kaiserslautern Bürger sensibilisieren. Doch die Methode ist umstritten.

In einigen rheinland-pfälzischen Polizeipräsidien werden Einbrüche auf online einsehbaren Karten vermerkt - dem Einbruchsradar. Bislang machen bei dem Pilotprojekt die Präsidien in Koblenz und Kaiserslautern mit.

Das Polizeipräsidium Westpfalz hat als zweites in Rheinland-Pfalz das Radar eingeführt. Bei diesem Pilotprojekt, das in Koblenz Anfang Dezember 2016 seinen Anfang nahm, werden auf einer online veröffentlichten Karte die versuchten und vollendeten Einbrüche einer Woche in der jeweiligen Region dargestellt. Bürger sollen so auf die Gefahr und auch auf möglichen Schutz aufmerksam gemacht werden. Unumstritten ist das nicht, einige Präsidien haben sich bewusst dagegen entschieden.