Landtagswahl Saarland vor dem Machtwechsel?

Seit fast 18 Jahren ist das Saarland fest in CDU-Hand, das könnte sich heute jedoch ändern. Die SPD ist der Union hartnäckig auf den Fersen.

Rund 800.000 Saarländer können ihre neue Regierung wählen. Insgesamt stehen 16 Parteien zur Wahl. Der "Schulz-Effekt" macht sich auch bei den Umfragewerten der Saar-SPD bemerkbar. Dennoch prognostizierte das ZDF-Politbarometer in der letzten Umfrage am Freitag der CDU einen Sieg.

Die Union käme demnach auf 37 Prozent, die Sozialdemokraten auf 32 Prozent der Stimmen. Die Linke würde es mit 12,5 Prozent, die AfD mit sechs Prozent in den Landtag schaffen. Für FDP und Grüne sieht es der Umfrage nach schlecht aus - beide Parteien erreichen laut ZDF-Politbarometer nicht die fünf Prozent und würden damit den Landtagseinzug verpassen. Auch die bislang noch im saarländischen Parlament vertretene Piraten-Partei ist wohl sicher nicht in der nächsten Legislaturperiode dabei.

Die CDU wird von Regierungschefin Annegret Kramp-Karrenbauer angeführt. Die 54-Jährige regiert seit dem Bruch einer "Jamaika-Koalition" in einer großen Koalition. Herausforderin ist Vize-Regierungschefin und Saar-Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD). Die Linke geht unter Fraktionschef Oskar Lafontaine ins Rennen. Für die AfD tritt Rolf Müller an. Die Grünen schicken Landeschef Hubert Ulrich und die Saarbrücker Kreisvorsitzende Barbara Meyer-Gluche an den Start. Der Spitzenkandidat der FDP ist der Landesvorsitzende Oliver Luksic.