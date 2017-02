Landesrechnungshof RP kritisiert Steuerverschwendung Unnötige Bauprojekte und Krankenhäuser

Der moderne Bau "Forum Confluentes" spaltete von Anfang an die Geister in Koblenz (Archivbild)

Desweiteren habe das Land etwa Millionen in den Ausbau von Krankenhäusern investiert, obwohl es gar nicht hätte investieren dürfen. In einem Fall hatte ein Krankenhaus in Koblenz einen Neubau für 100 Betten geplant und das Land hatte 20 Millionen Zuschuss gegeben. Nur gebe es dafür gar keinen Bedarf, heißt es im Rechnungshofbericht. Denn an anderer Stelle in Koblenz erhalte eine Klinik durch die Sanierung 45 Betten mehr und zusätzlich werde das Bundeswehrzentralkrankenhaus teilweise zivil genutzt.