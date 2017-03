Landesparteitag in Kaiserslautern Schnieder führt CDU in die Bundestagswahl

Schnieder führt CDU in die Bundestagswahl

Landesparteitag in Kaiserslautern

Die CDU hat auf ihrem Landesparteitag in Kaiserslautern den Generalsekretär Patrick Schnieder zum Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl gewählt. Er erhielt 95,7 Prozent der Stimmen.

Der 48-jährige Schnieder löste am Samstag Maria Böhmer ab, die nicht wieder angetreten war. Auf den nächsten Plätzen der Landesliste sollen der Parlamentarische Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium, Peter Bleser, und die Pirmasenser Bundestagsabgeordnete Anita Schäfer folgen. Wahlberechtigt sind 250 Delegierte.

CDU-Landeschefin Julia Klöckner sagte, die Liste mit 15 Vorschlägen sei eine gute Mischung aus alt und jung. Insgesamt vier der bisherigen CDU-Bundestagsabgeordneten treten nicht mehr an, neben Böhmer auch Fraktionsvize Michael Fuchs (Koblenz), Bernhard Kaster (Trier) und der Präsident der Landwirtschaftskammer, Norbert Schindler aus der Südpfalz.

Mit Blick auf die Türkei warb Klöckner am Samstag dafür, bestimmte Finanzhilfen der Europäischen Union für das Land auf den Prüfstand zu stellen. In der Türkei gebe es keine Fortschritte bei Rechtsstaatlichkeit sowie Presse- und Meinungsfreiheit. Dabei sollten gerade sogenannte Heranführungshilfen für Beitrittskandidaten aus Brüssel die Anpassung an EU-Standards erleichtern.