Land Rheinland-Pfalz und Kommunen informieren Klage gegen Atomkraftwerk Cattenom?

Unterdessen gibt es angesichts des sechsten Jahrestages der Atomkatastrophe von Fukushima viele Protestaktionen im Land. So ruft etwa das Anti-Atom-Netz Trier gemeinsam mit dem Internationalen Aktionsbündnis gegen Cattenom sowie fast 20 weiteren europäischen Verbänden zu einer Anti-Atom-Demonstration am Samstag in Straßburg auf.

"Unzählige Urantransporte rollen trotz Atomausstiegs noch immer täglich durch Deutschland und sichern den Weiterbetrieb von Reaktoren in Frankreich und weltweit", teilte das Bündnis am Dienstag in Trier mit. Im französischen Atomkraftwerk Cattenom komme es immer wieder zu Bränden, das belgische Gegenstück Tihange werde trotz Tausender Risse im stählernen Druckbehälter weiterbetrieben.



"Radioaktivität macht keinen Halt vor Grenzen und deswegen stoppen auch wir nicht an Grenzen", teilte der Verband mit. Die internationale Demonstration steht unter dem Motto "Gemeinsam mit unseren Kindern sagen wir Nein zur Atomkraft".