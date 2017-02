Kritik an "Neuen Bauernregeln" aus Rheinland-Pfalz Bauern und Winzer reimen gegen Hendricks

Kritik an "Neuen Bauernregeln" aus Rheinland-Pfalz

Nach der Kampagne des Bundesumweltministeriums zu den "Neuen Bauernregeln" hagelt es auch aus Rheinland-Pfalz Kritik. Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd hat einen Spottbrief in Reimform an Bundesministerin Hendricks verfasst.

Ganz im Stil der Bauernregeln heißt es da etwa: "Statt mit uns in Gespräche einzutreten, starten Sie lieber ein paar populistische Raketen." In dem zweiseitigen Papier macht der Verband seinem Unmut deutlich Luft: "Eine solch schmutzige Diffamierung eines Berufstandes aus der Feder einer Bundesministerin ist neu, mit diesem Niveau bleiben Sie Ihrer bisherigen Politik jedoch treu."

Am 2. Februar hatte das Bundesumweltministerium die Kampagne "Neue Bauernregeln" gestartet. Damit setzt sich das Ministerium nach eigenen Angaben für eine Agrarwende in Deutschland ein, "damit Landwirtschaft in Zukunft sozialer und ökologischer wird".