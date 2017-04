Festung Ehrenbreitstein in Koblenz Festungsleuchten

Festung Ehrenbreitstein in Koblenz

Die BUGA 2011 strahlt bis heute nach, denn das Festungsleuchten gab es damals zum ersten Mal in Koblenz. Mittlerweile ist es eine liebgewordene Tradition zum Saisonauftakt.

Kurtine, Gräben, Schlosshof - seit Gründonnerstag werden wieder viele Spielorte der Festung Ehrenbreitstein beim Festungsleuchten in Szene gesetzt. Eines der Highlights werden die Besucher gleich im Hauptgraben entdecken können: Ein französischer Lichtkünstler, Philippe Morvan, ist erstmals eingeladen, sich am Festungsleuchten zu beteiligen. Er hat eine fünf Meter große Lichtfigur angekündigt.

Ein weiterer Höhepunkt ist der sogenannte Schlosshof, also der große freie Platz der Festung mit dem Blick runter aufs Deutsche Eck. Die Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) kündigt hier einen spektakulären Wettbewerb zwischen 3D-Videomapping und Lichtshow an. Auch die Festungsgräben werden bespielt, unter anderem setzen hier Studenten für digitale Medien am Fachbereich Kunstwissenschaften der Uni Koblenz-Landau ihre Ideen um.