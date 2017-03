Schwerer Unfall im Westerwald Zwei Tote auf der B49

Vollsperrung auf der Bundesstraße 49: In Höhe der Denzerheide hat sich am Freitagmittag ein tragischer Unfall ereignet. Dabei kamen zwei Menschen ums Leben. Sie starben noch an der Unfallstelle.

Gegen 12:30 Uhr sind nach Angaben eines Polizeisprechers in Höhe der Abfahrt Denzerheide zwei Autos frontal zusammengestoßen. Einer der beiden Autofahrer war mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten. Bei dem Aufprall wurden die beiden 69 und 77 Jahre alten Fahrer in ihren Pkw eingeklemmt. Sie starben noch an der Unfallstelle. Die B49 zwischen Koblenz und Montabaur bleibt noch bis auf unbestimmte Zeit in beiden Richtungen voll gesperrt.