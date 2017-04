Fotoausstellung auf der Festung Ehrenbreitstein Bilder abseits unseres Alltags

Ein Jahr lang hat der renommierte Fotograf Herbert Piel in Erstaufnahme-Einrichtungen des Landes die Flüchtlinge fotografiert. Die eindrucksvollen Bilder sind nun in Koblenz zu sehen.

Unterwegs - im Auftrag der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz! Der Fotograf Herbert Piel aus Boppard war im Jahr 2015 in 24 Aufnahmelagern in Rheinland-Pfalz, um dort die Menschen und das Leben abzubilden. Er wollte direkt als Fotograf erkennbar sein, deswegen trug der 60-Jährige immer deutlich sichtbar zwei Kameras bei sich. Unter den ankommenden Flüchtlingen traf Piel spielende Kinder, hoffnungsvolle Jugendliche und skeptische Erwachsene. Aus den Schwarz-Weiß-Bildern entstand eine Foto-Ausstellung mit 30 ausgewählten Fotos plus Dia-Show, die nun im ganzen Land gezeigt wird. Seit dem Wochenende ist sie auf der Festung Ehrenbreitstein zu sehen.