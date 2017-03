Stroh- und Heuballenbrände im Norden von RP Prozess gegen junge Feuerteufel

Für die Landwirte im Norden von Rheinland-Pfalz hatten die Brandstiftungen nicht nur finanzielle Folgen, weil das Stroh und das Heu als Wintervorrat für ihre Tiere gedacht war und sie es von außen zukaufen mussten. Sie trieb auch die Sorge um, über kurz oder lang könne es den Brandstiftern nicht mehr reichen, Rundballen auf freiem Feld anzuzünden. Sie hatten Angst, dass bei einem Feuer auch die Menschen in den Dörfern in Mitleidenschaft gezogen werden könnten.

Die Fäden der Ermittlungen liefen bei der Kripo in Mayen zusammen. Sie nahm Ende September 2016 die beiden jungen Männer fest, die von Montag an in Koblenz vor Gericht stehen. Die beiden 19-Jährigen sitzen seit ihrer Festnahme in Untersuchungshaft.

Festnahme in Pracht

Auch im Rhein-Lahn-Kreis gab es Mitte September 2016 zwei Brände: Auf einem Feld bei Pracht gingen rund 300 Strohballen in Flammen auf. Feuerwehrleute bemerkten einen jungen Mann in der Nähe, der aber zunächst flüchten konnte. Als bei Pracht dann am darauffolgenden Tag wieder Strohballen brannten, konnte er in der Nähe festgenommen werden. Laut Polizei handelte es sich um einen 25-Jährigen aus Kamp-Bornhofen. Er machte einen verwirrten Eindruck und wurde deshalb in ein Krankenhaus gebracht.

Brandserie rund um Lahnstein

Auch in und um Lahnstein hielt ein mutmaßlicher Feuerteufel die Menschen in Atem: Mindestens 19 Mal legte er auf der rechten Rheinseite zwischen Koblenz und Lahnstein Feuer. Der oder die Täter zündeten dabei Schutzhütten, Holzstapel und trockene Äste auf dem Waldboden an. Diese Brände wurden immer recht schnell entdeckt, so dass daraus kein großer Waldbrand wurde.