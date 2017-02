Missernten wirken sich im Norden von RP aus Wenn Salat zum Luxus wird

Eisbergsalat, Zucchini und Blumenkohl - deutlich teurer als sonst im Winter. Ein Blick in die Supermärkte der Region zeigt: Der Kälteeinbruch in Südeuropa lässt die Preise anziehen.

Immer weniger und immer teurer (Sujetbild)

Gemüse ist grade deutlich teurer als sonst im Winter. Ein Kilo Zucchini etwa kostet momentan rund 4,50 Euro - oder mehr. Das ist etwa doppelt so viel wie im vergangenen Jahr um diese Zeit. Und zeigt sich auch in den Läden. In dem kleinen Feinkostladen am Koblenzer Löhrrondell schaut sich kein einziger Kunde zwischen den liebevoll hergerichteten Gemüseregalen um. Hinter der Ladentheke steht Besitzer Güldiczek Namik. Er weiß, warum zurzeit so wenig geht.

Feldsalat: Drei mal so teuer

Ein Kilo Feldsalat kostet momentan bis zu 18 Euro (Sujetbild)

Beispiel Feldsalat: Normal kostet ein Kilo Feldsalat im Winter 6,50 Euro. Jetzt aber müsse man dafür bis zu 18 Euro zahlen. Eine Handvoll Feldsalat für zwei Euro – das muss man sich leisten wollen. Ebenfalls extrem teuer: Artischocken, Zucchini, Sellerie, Blumenkohl und Eisbergsalat. Der Grund: Im Süden von Europa waren die letzten Wochen so kalt und nass, dass teilweise ganze Ernten ausgefallen sind. Und was knapp ist, kostet mehr Geld. Karin Ströbel aus Koblenz war grade im Supermarkt und hat dort Brokkoli für zwei Euro das Kilo gesehen. "Das habe ich so noch nie erlebt", sagt sie.

Wintergemüse: preiswerte Alternative